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Спорт

Около 250 километров преодолеют участники велогонки в Пушкинских Горах

16.05.2022 21:00|ПсковКомментариев: 0

Первенство России и всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди девушек пройдут в Пушкинских Горах с 16 по 21 мая. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель Федерации велосипедного спорта Псковской области Юрий Карпенков.

Первенство среди юниорок 17-18 лет пройдет в пять этапов. Победителя выберут по результатам всех стартов многодневной гонки. В течение пяти дней спортсменки преодолеют почти 250 километров.

Всероссийские соревнования для девушек 15-16 лет состоятся на втором и третьем этапе. Велосипедисток ожидает индивидуальная и групповая гонки. Чемпионов допустят к финалу XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года.

«Участие принимают как большие, так и маленькие команды. География очень обширная – Хабаровск, Тюмень, Свердловск, Санкт-Петербург, Воронеж, Чита, Удмуртия и так далее. На всероссийские соревнования приехали более 80 девушек. В первенства участие примут около 30 человек», – рассказал Юрий Карпенков.

Победителей и призеров наградят медалями, грамотами и памятными подарками от министерства спорта.

Теги: #Пушкинские Горы #велоспорт #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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