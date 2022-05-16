Около 250 километров преодолеют участники велогонки в Пушкинских Горах

Первенство России и всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди девушек пройдут в Пушкинских Горах с 16 по 21 мая. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель Федерации велосипедного спорта Псковской области Юрий Карпенков.
Первенство среди юниорок 17-18 лет пройдет в пять этапов. Победителя выберут по результатам всех стартов многодневной гонки. В течение пяти дней спортсменки преодолеют почти 250 километров.
Всероссийские соревнования для девушек 15-16 лет состоятся на втором и третьем этапе. Велосипедисток ожидает индивидуальная и групповая гонки. Чемпионов допустят к финалу XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года.
Победителей и призеров наградят медалями, грамотами и памятными подарками от министерства спорта.