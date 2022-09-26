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Спорт

Новый ФОКОТ открыли в Псковском районе

01.10.2022 15:23|ПсковКомментариев: 0

Открытие физкультурно-оздоровительный комплекса открытого типа состоялось в деревне Писковичи 1 октября. Об этом сообщили глава Псковской района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

ФОКОТ построили в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Новый комплекс включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, сектор для легкой атлетики, площадки для баскетбола и волейбола, детскую игровую зону, спортивные тренажеры, площадку для сдачи норм ГТО, трибуну для зрителей.

В открытии спортивного комплекса приняли участие депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь, исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова,председатель районного Собрания депутатов Владимир Яников, глава Писковической  волости Наталья Волкова и почетный гражданин Псковского района Николай Александров.

После торжественного открытия на стадионе состоялся первый футбольный матч между командами Писковской школы и Тямшанской гимназии. В то же время на других площадках проводилась игра в волейбол, тренировка по воркауту и соревнования по настольному теннису. 

 

«Поздравляю с открытием современного спортивного объекта, который отвечает всем потребностям массового спорта и предоставляет возможности для тренировок ученикам школы и всем жителям деревни Писковичи», – отметила глава района.

Также в мероприятии поучастовала спортивная команда Street Workout Pskov. 

Спортсмены провели зарядку с воспитанниками писковской школы, продемонстрировали элементы на воркаут площадке и провели мастер-класс по изучению базовых упражнений на спортивной площадке.

Фото: Street Workout Pskov

«Надеемся, новый спортивный объект станет хорошим местом притяжения и времяпрепровождения по спортивному, с пользой для своего физического развития», – добавили в организации.

Теги: #фокот #нацпроекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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