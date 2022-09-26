Спорт

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов сразился за титул чемпиона мира в среднем весе

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов сразился за титул чемпиона мира. Об этом своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Тяжелым получился поединок великолукского бойца ММА Руслана Шамилова с пермским спортсменом Никитой Шаршавиным за титул чемпиона мира в среднем весе по версии Open FC. Пять раундов непростой борьбы за вакантный пояс», - написал депутат.

Судьи единогласным решением присудили победу Никите Шаршавину.

«Наш Руслан держался молодцом. Не упускал возможности показать всю свою мощь. Соперник был достойным. Руслан, мы с тобой! И мы гордимся тобой! Ты наш чемпион! - обратился Александр Козловский к спортсмену.