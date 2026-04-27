VI турнир «Маленькие грации» собрал в Писковичах около 200 гимнасток

VI ежегодный турнир по художественной гимнастике «Маленькие грации» прошел 25 и 26 апреля в спортивном комплексе «Писковичи» (псковская деревня Писковичи, улица Волкова, дом 20), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе министерства молодежной политики Псковской области.

Организаторами выступили Федерация художественной гимнастики города Пскова и комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Мероприятие реализуется на средства субсидии министерства по молодежной политике региона в виде гранта для социально-ориентированных некоммерческих организаций Псковской области. Победителем гранта стал проект «Арт-гимнастика: спорт, искусство и преодоление».

Участие в турнире приняли около 200 спортсменок из нескольких регионов Северо-Запада: наряду с псковскими участниками свое мастерство продемонстрировали гимнастки из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Киришей и Печор.

В этом году организаторы также уделили особое внимание созданию инклюзивной атмосферы. Почетные гости турнира – воспитанники благотворительной организации «Псковский ангел» и юные гимнастки с ограниченными возможностями здоровья из центра «Добрея».

«Турнир "Маленькие грации" проводится уже в шестой раз, и с каждым годом он перерастает формат простого подсчета баллов и медалей. Для нас, как для Федерации художественной гимнастики Пскова, очень важно показать детям, что спорт - это не только дисциплина и гибкость, но и искусство, красота и человеческое участие. Выигранный грант на проект "Арт-гимнастика" позволил нам сделать этот праздник масштабнее и душевнее. То, что сегодня вместе с нами дети из "Псковского ангела" и центра "Добрея" - это главная воспитательная и нравственная цель нашего турнира. Через такие встречи мы учим юных спортсменов милосердию и преодолению», – поделилась президент Федерации художественной гимнастики города Пскова Елена Тихая.