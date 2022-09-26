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Спорт

Псковские кикбоксеры завоевали 10 медалей на Всероссийских соревнованиях

02.10.2022 19:00|ПсковКомментариев: 0

Спортсмены из Псковской области завоевали 10 медалей на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Чемпионат и первенство ПРО ОГО ВФСО «Динамо», которые проходили в Пскове 1-2 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил президент федерации кикбоксинга региона Сергей Колосов.

«Всего в соревнованиях приняли участие более 200 человек из 15 регионов страны. Наша команда выступила очень достойно — мы завоевали десять медалей: пять золотых и пять серебряных», - рассказал Сергей Колосов.

Он уточнил, что все медали спортсмены получили в личном зачете. 

На соревнования прибили почетные гости. Это ветераны отряда специального назначения «Зубр» Борис Тарасов и Юрий Шарин, а также президент Федерации кикбоксинга города Санкт-Петербурга Дмитрий Логуненков.

 

Напомним, на мероприятие в Псков приехали спортсмены от 8 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, ХМАО, Удмуртии, Белгородской области, Самарской области и других.

Теги: #псков #спорт #кикбоксинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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