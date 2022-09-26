Спорт

Двое юных псковичей победили на межрегиональном турнире по самбо

Открытый межрегиональный турнир по самбо памяти Героя Советского Союза А.И. Перегудова состоялся в Гатчине 2 октября. Соревнования проходили среди юношей 2009-2010 годов рождения.

Фото: администрация города Пскова

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова, в турнире приняли участие воспитанники псковской спортивной школы «Мастер», двое из которых завоевали «золото». Так, лучшим в весовой категории 42 кг стал Иван Бодосов, лучшим в весовой категории 46 кг- Тимофей Комаров. Спортсменов тренируют Дмитрий Алекминский и Дмитрий Михайлов.