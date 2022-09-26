Спорт

Армен Мнацаканян: На новоржевском ФОКОТе ежедневно кипит работа

Строительство ФОКОТа продолжается в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«На новоржевском ФОКОТе ежедневно кипит работа. За последние дни активно готовится основание футбольного поля, его контуры уже обозначены, два фронтальных погрузчика отсыпают основание из щебня и трамбуют его. Отмечу, что сейчас выполняются только те виды​ работ, которые​ по технологии можно проводить в пасмурную погоду», — рассказал руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян.

По словам парламентария, гусеничный экскаватор уплотняет откос насыпи со стороны озера. Это необходимо для того, чтобы в период подъема паводковых вод насыпь (ее высота доходит до 4,5 метра) не была размыта, чтобы спортивное сооружение не подтопило. ​

«За последнее время на спортивном объекте сортирована система дренажа, проведена электрика, установлены основания под опоры освещения. О процессе работ подрядчик ежедневно отчитывается с фотофиксацией в чате, где присутствуют все ответственные специалисты. Тут же идет обсуждение сложностей, поиск решений», — добавил депутат.

В отделении партии напомнили, что развитие спорта — одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России» и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Новоржеве проходит в рамках партийного проекта «Детский спорт».