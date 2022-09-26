Спорт

Турниры по волейболу и шахматам пройдут в Пскове на выходных

Четыре спортивных соревнования пройдут в Пскове с 7 по 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Турнир по волейболу, посвященный Дню учителя, состоится в Пскове с 7 по 9 октября. Игры будут проходить в спортивном зале Дома спорта на Набережной реки Великой, 16.

Турнир проводится в двух возрастных категориях: среди юношей 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения. Всего в соревнованиях примут участие 11 команд из Пскова, Пустошки, Себежа, Печор, Твери, Великого Новгорода и Кондопоги (Республика Карелия).

В субботу, 8 октября, в универсальном спортивном комплексе «Олимп (улица Балтийская, 11) состоится Первенство города Пскова по самбо. Соревноваться будут юноши и девушки 2005-2007 годов рождения. Начало в 11:00. К участию допускаются юноши в весовых категориях 49, 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98 и свыше 98 килограммов и девушки в весовых категориях – 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80 и свыше 80 килограммов.

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова на улице Профсоюзной, 2 в эти выходные пройдут два турнира. В субботу, 8 октября, - чемпионат города Пскова по быстрым шахматам. Начало соревнований – в 14:00, окончание - в 18:00.

9 октября - чемпионат города Пскова по блицу. Игры начнутся в 13:00 и продолжатся до 18:00. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 7 октября на электронную почту: unlim.ngo@gmail.com.