От воздухоплавания до футбола: Как Великие Луки подтверждают звание спортивной столицы

Великие Луки за последние годы получили статус спортивной столицы региона – этому послужил целый комплекс причин, и самой главной из них является искренняя любовь великолучан к спорту. Об этом заявил депутат Великолукской городской Думы, вице-президент Великолукской олимпийской академии Дмитрий Белюков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Главной гордостью Великих Лук является встреча воздухоплавателей. Сегодня это подтверждено официальным товарным знаком «Великие Луки – столица спортивного воздухоплавания» на уровне Федерации воздухоплавательного спорта России. «Ни один другой город уже не претендует на статус места проведения чемпионата страны по этому виду спорта», – подчеркнул Дмитрий Белюков.

Он напомнил, что в этом году в городе прошел 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, а также юбилейная 30-я международная встреча спортсменов. Программа традиционно включала не только спортивные соревнования, но и фестивальные, выставочные мероприятия, в том числе красочные шоу аэростатов.

Однако нынешний год, по словам Дмитрия Белюкова, стал наиболее зависимым от погодных условий за последние 3-4 года: зрители увидели меньше показательных полетов. Но несмотря на такие вызовы, спортивная программа чемпионата была выполнена в полном объеме.

«Итоги подведены, и уже определено, что следующий чемпионат, включенный в сетку соревнований Федерации воздухоплавательного спорта, опять пройдет в Великих Луках», – заключил Дмитрий Белюков.

При этом Город воинской славы не ограничивается одним лишь воздухоплаванием. Еще одним преимуществом, подтверждающим статус спортивной столицы, является личная любовь к спорту самих великолучан.

«В Великих Луках любят спорт, и для занятий создаются все необходимые условия, причем комплексно. Я как депутат Гордумы могу сказать, что активность и интерес действительно большой. Люди буквально требуют, чтобы условия для этого были. Это во-первых. Во-вторых – городская власть идет навстречу, и поддержка со стороны власти ощущается. При этом и депутатский корпус, и администрация города – люди спортивные. Многие любят спорт, занимаются спортом и поддерживают спорт», – подчеркнул депутат.

Дмитрий Белюков также отметил, что город пестрит спортивным разнообразием: здесь активно развивается множество дисциплин, включая стрельбу из лука, велоспорт и футбол. Особой гордостью Великих Лук является футбольная команда «Луки-Энергия».

«Футбольная команда – это тоже огромная работа, она держится совместными усилиями, и спонсорская помощь огромную роль играет. Действительно, футбол – тоже гордость Великих Лук», – резюмировал депутат.

Напомним, на днях футбольный клуб «Луки‑Энергия» ярко закрыл 15‑й тур LEON‑Первенства Второй лиги (дивизион «Б», группа 2). 5 июля на стадионе «Экспресс» в Великих Луках команда обыграла «Череповец» со счетом 3:0.