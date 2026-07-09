Первенство области по спортивному ориентированию пройдёт в Себежском округе 10-12 июля

Первенство и чемпионат Псковской области по спортивному ориентированию состоятся 10-12 июля в деревне Речки Себежского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном министерстве спорта.

В соревнованиях примут участие спортсмены из муниципальных округов Псковской области, а также из Пскова и Великих Лук в возрастных группах: мальчики и девочки 2016-2017 годов рождения, мальчики и девочки 2014-2015 годов рождения, юноши и девушки 2012-2013 годов рождения, юноши и девушки 2010-2011 годов рождения, юноши и девушки 2008-2009 годов рождения.

Программа соревнований

10 июля кросс-классика (пролог), время проведения 11:00-11:30 и 12:00;

11 июля кросс-классика (финал), начало в 11:00;

12 июля кросс-лонг (финал), старт в 10:00.

Победители и призёры в личном зачёте в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями.