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Медиаресурсы для отслеживания спортивных достижений озвучило правительство Псковской области

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Министерство спорта Псковской области активно использует социальные сети, чтобы жители региона могли оперативно получать актуальную информацию о спортивной жизни региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

«Госпаблики ‒ это прямой канал общения с населением, доступ к полезным ресурсам и источник мотивации для активной жизни. Министерство спорта Псковской области "ВКонтакте": https://vk.com/public166266572», - отметили в правительстве.

В госпаблике министерства публикуются новости спортивной отрасли, анонсы соревнований и массовых физкультурных мероприятий, информация о развитии спортивной инфраструктуры региона, успехах псковских спортсменов и тренеров.

Подведомственные учреждения Министерства также ведут активную информационную работу. Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» ВКонтакте - https://vk.com/olimp_psk

«На странице спортивной школы размещаются новости о тренировочном процессе, соревнованиях и достижениях воспитанников. Учреждение готовит спортсменов по широкому спектру дисциплин, включая хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, футбол, дзюдо, самбо, велоспорт, стрельбу из лука, бокс, гребной спорт, армрестлинг и адаптивные виды спорта», - добавили в правительстве.

Центр спортивной подготовки Псковской области «ВКонтакте»: https://vk.com/csppskov

Госпаблик центра знакомит подписчиков с подготовкой спортивного резерва, выступлениями спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, учебно-тренировочными сборами и развитием спорта высших достижений в регионе.

«Развитию спортивной отрасли в регионе способствует реализация федерального проекта "Спорт — норма жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". В Псковской области создаются современные условия для занятий физической культурой, развивается спортивная инфраструктура, проводятся массовые физкультурные и спортивные мероприятия, уделяется особое внимание развитию адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и участников специальной военной операции, в том числе ветеранов, желающих заниматься физической культурой и спортом. Официальные госпаблики Министерства спорта и подведомственных учреждений позволяют жителям региона оперативно получать достоверную информацию о спортивных событиях, новых возможностях для занятий физической культурой и достижениях псковских спортсменов», - заключили в правительстве.

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