Спорт

Команда администрации Пскова выиграла областной фестиваль ГТО

Команда администрации города Пскова в пятницу, 7 октября, заняла первое место на Фестивале ГТО среди муниципальных и государственных служащих Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

«Поздравляю наших с победой! Молодцы!», - написал он.

Фестиваль состоялся в седьмой раз, в этом году он прошел в поселке Сосновый Бор Себежского района. В состав команды Пскова вошли Александр Грацкий, Виктория Дмитриева, Анастасия Журавлева, Диана Кузнецова, Елена Спиридонова, Ольга Селиверстова, Вера Коновалова, Евгений Скачков, Сергей Киселев и Марк Степаненков. Капитан команды - Любовь Воинова.

В личном первенстве в своих ступенях Александр Грацкий занял 1-е место, Вера Коновалова - 2-е место, Евгений Скачков - 3-е место. Также Евгений Скачков занял 1-е место в беге на 2 км.

Всего в фестивале приняли участие 19 команд из 18 муниципалитетов региона. 2-е место - у правительства области, 3-е - у администрации Великих Лук.