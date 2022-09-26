Спорт

Матчи чемпионата области по хоккею пройдут в Пскове

В выходные дни в Ледовом дворце Пскова пройдут матчи регионального чемпионата по хоккею.

В субботу, 8 октября, в 13:15 на лед выйдут «Торнадо-Юниор» и «Луки-Экспресс» из Великих Лук (1-й дивизион), сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации хоккея.

В этот же день в 18:30 начнется поединок клубов «Красный город» и «Барсы» (2-й дивизион).

В воскресенье, 9 октября, сыграют «Гдов» и «Луки-Спорт» (2-й дивион). Начало матча в 15.00.

Напомним, что чемпионат области по хоккею стартовал в начале октября. Матчи в трех дивизионах проходят на ледовых аренах Пскова и Великих Лук. Планируется, что турнир завершится в мае 2023 года.