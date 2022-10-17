Спорт

Псковский дзюдоист привез «бронзу» с первенства СЗФО

Пскович занял третье место на первенстве Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юниоров в возрасте до 21 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото: СШ «Бригантина»

Псковскую область представляли два воспитанника спортшколы «Бригантина» на соревнованиях в Великом Новгороде 15 октября.

Шахром Бахронов 2004 года рождения, выиграв три схватки из четырех, завоевал бронзовую медаль и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Тренирует юношу мастер спорта международного класса по дзюдо Сергей Фомин.