Псковский дзюдоист привез «бронзу» с первенства СЗФО

Пскович занял третье место на первенстве Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юниоров в возрасте до 21 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».
Фото: СШ «Бригантина»
Псковскую область представляли два воспитанника спортшколы «Бригантина» на соревнованиях в Великом Новгороде 15 октября.
Шахром Бахронов 2004 года рождения, выиграв три схватки из четырех, завоевал бронзовую медаль и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Тренирует юношу мастер спорта международного класса по дзюдо Сергей Фомин.