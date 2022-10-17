Псковские спортсмены могут претендовать на всероссийскую награду Фейр-плей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Российский комитет Фейр-плей сообщает, что по итогам 2022 года проводится очередное 32-е присуждение Всероссийских наград Фейр-плей.
Фейр-плей – это свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и справедливости в спорте. Движение Фейр-плей в мире возглавляет международный совет по спортивной науке и физическому воспитанию (ICSSPE The International Council of Sport Science and Physical Education). Специальные подразделения существуют при всех крупнейших национальных олимпийских комитетах и мировых федерациях по отдельным видам спорта, с 1992 года к движению официально присоединилась и Россия – именно тогда был сформирован российский комитет Фейр-плей (РКФП).
Основные принципы фэйр-плей: уважение к сопернику, уважение к правилам и решениям судей, отказ от допинга и любое искусственное стимулирование, равные шансы для всех спортсменов, умение держать себя в руках на соревнованиях и вне их, вне зависимости от обстоятельств. Основными задачами организаций фэйр-плей на всех уровнях являются пропаганда идей и принципов честной игры, особенно в среде детского и юношеского спорта, а также награждение спортсменов и команд премиями за строгое соблюдение принципов движения.
Присуждение всероссийских наград Фейр-плей в 2022 году проводится в трех номинациях:
Мотивированные представления в произвольной форме с приложением подтверждающих документов (копии официальных документов, наград, фотографии, газетные вырезки и другие) необходимо предоставить в Олимпийский комитет России не позднее 30 ноября 2022 года почтой на адрес 119991, Москва, Лужнецкая набережная, 8, кабинет 341 с пометкой 32-е присуждение наград ФФейр-плей или на электронный адрес i.mushkarina@olympic.ru.
Организаторы рекомендуют при выдвижении высоко оценивать факты, когда спортсмен в своих конкретных действиях и реально совершенных поступках:
Помимо присуждения всероссийских наград Фейр-плей Олимпийский комитет России на основе полученных материалов может также направить кандидатуры на присуждение международных и европейских наград. Начиная с 1992 года россиянам присуждены 47 таких наград.