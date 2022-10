Спорт

Псковские спортсмены могут претендовать на всероссийскую награду Фейр-плей

Псковские спортсмены могут претендовать на всероссийскую награду Фейр-плей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Российский комитет Фейр-плей сообщает, что по итогам 2022 года проводится очередное 32-е присуждение Всероссийских наград Фейр-плей.

Фейр-плей – это свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и справедливости в спорте. Движение Фейр-плей в мире возглавляет международный совет по спортивной науке и физическому воспитанию (ICSSPE The International Council of Sport Science and Physical Education). Специальные подразделения существуют при всех крупнейших национальных олимпийских комитетах и мировых федерациях по отдельным видам спорта, с 1992 года к движению официально присоединилась и Россия – именно тогда был сформирован российский комитет Фейр-плей (РКФП).

Основные принципы фэйр-плей: уважение к сопернику, уважение к правилам и решениям судей, отказ от допинга и любое искусственное стимулирование, равные шансы для всех спортсменов, умение держать себя в руках на соревнованиях и вне их, вне зависимости от обстоятельств. Основными задачами организаций фэйр-плей на всех уровнях являются пропаганда идей и принципов честной игры, особенно в среде детского и юношеского спорта, а также награждение спортсменов и команд премиями за строгое соблюдение принципов движения.

Присуждение всероссийских наград Фейр-плей в 2022 году проводится в трех номинациях:

благородный поступок в духе Фейр-плей (награды присуждаются мужским и женским командам, спортсменам и спортсменкам, продемонстрировавшим высокую степень благородства в спортивной борьбе, товарищества и взаимопомощи, внесшим своими поступками вклад в укрепление мира и дружбы между народами, в борьбу с антиобщественными проявлениями в спорте и жизни);

вклад в пропаганду и использование принципа Фейр-плей в воспитании у молодежи высокой нравственности в спорте и жизни (награды присуждаются спортивным организациям, учебным заведениям, средствам массовой информации, тренерам, спортивным судьям, журналистам, организаторам, ученым, преподавателям);

соблюдение принципов справедливости на протяжении всей спортивной карьеры (награды присуждаются спортсменам и спортсменкам, которые на протяжении их многолетней карьеры неукоснительно следовали принципу фейр-плей, являлись примером благородства, дружбы, взаимопомощи, товарищества, честного спортивного соперничества).

Мотивированные представления в произвольной форме с приложением подтверждающих документов (копии официальных документов, наград, фотографии, газетные вырезки и другие) необходимо предоставить в Олимпийский комитет России не позднее 30 ноября 2022 года почтой на адрес 119991, Москва, Лужнецкая набережная, 8, кабинет 341 с пометкой 32-е присуждение наград ФФейр-плей или на электронный адрес i.mushkarina@olympic.ru.

Организаторы рекомендуют при выдвижении высоко оценивать факты, когда спортсмен в своих конкретных действиях и реально совершенных поступках:

отверг любую форму насилия в отношении соперника;

оказал помощь сопернику или другому лицу, находящемуся в опасности в обычной соревновательной ситуации;

воздержался от использования преимущества, которое не является результатом собственных успешных соревновательных действий;

нашел возможность в рамках правил своего вида спорта исправить в пользу своего соперника последствия решения судьи, понимаемое справедливым спортсменом как ошибочное;

нашел возможность из доходов от собственной спортивной деятельности осуществить благотворительность в пользу лиц, которые нуждаются в помощи.

Помимо присуждения всероссийских наград Фейр-плей Олимпийский комитет России на основе полученных материалов может также направить кандидатуры на присуждение международных и европейских наград. Начиная с 1992 года россиянам присуждены 47 таких наград.