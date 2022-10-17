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Спорт

Сборная Псковской области показала мастерство на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

17.10.2022 21:51|ПсковКомментариев: 0

Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Надежды России» прошли в Санкт-Петербурге 14-16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском реготделении федерации рукопашного боя.

Фото: ПРОО ФРБ

В этом году в турнире приняли участие более 400 спортсменов из 33 регионов России. Соревнования проводились среди юношей и девушек в категориях 12-13, 14-15, 16-17 и юниоров 18-20 лет.

Призерами всероссийских соревнований в своих возрастных и весовых категориях стали трое псковичей и один великолучанин.

Серебряную медаль среди юношей 12-13 лет завоевал воспитанник тренера Марата Хабибуллина Станислав Федоров. Бронзовыми призерами в категориях 12-13 и 14-15 лет стали Тимофей Шапкин и Кирилл Сыров. Их тренеры: Владимир Евдокимов, Рафаэль Керимов. Все три спортсмена представляют псковскую спортивную школу «Мастер».

На третью ступень пьедестала юниоров 18-20 лет поднялся великолукский спортсмен Лука Коршунов, поборовшийся за выход в финал с самым титулованным бойцом соревнований. Тренирует спортсмена Евгений Павловский.

Президент псковской федерации рукопашного боя Дина Дымова отдельно отметила работу псковских судей в судействе турнира: заместителя главного секретаря соревнований Андрея Синяева, рефери Юрия Кононенко и Антона Яковлева.

Теги: #Псковская область #рукопашный бой
Источник: Псковская Лента Новостей
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