Спорт

Зарядка по утрам повышает продуктивность российских женщин – аналитики

Женщины, которые занимаются спортом перед работой, оценивают свою продуктивность выше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе сервиса, который проходил 13-19 октября, приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Мужчин, которые находят время для занятий спортом перед уходом на работу, больше, чем женщин.

«Интересно, что средние оценки рабочей продуктивности представителей сильного пола практически не отличаются среди тех, кто делает зарядку, и тех, кто не делает (4,2 и 4,1 балла из 5 соответственно). Причем среди мужчин, которые дружат со спортом по утрам, больше и тех, кто оценивает продуктивность на максимальный балл (47%), и тех, у кого она минимальна (4%). Последние либо слишком усердствуют со спортивными нагрузками, и на работу просто не остается сил, либо не вполне честны в оценках частоты занятий спортом и своей продуктивности», – отметили аналитики.

У женской половины аудитории средние оценки личной продуктивности на работе выше среди тех, кто занимается спортом перед началом трудового дня: 4,6 балла против 4,3 балла среди тех, кто не делает зарядку.