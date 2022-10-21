Спартакиада для подростков «Твой выбор» стартовала в Пскове. ФОТО

Спартакиада «Твой выбор», которую проводят среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников Центра помощи детям, стартовала в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 21 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Спартакиада проводится в три этапа: зональный этап – 21 и 28 октября, финальный этап – 25 ноября.
Команда состоит из восьми участников. В финальный этап проходят команды, занявшие первое место в зональных этапах. Программа спартакиады представляет собой соревнования по мини-футболу. В спартакиаде участвуют ребята из Пскова и 23 районов области.