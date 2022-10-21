Спорт

Тренажёры начали устанавливать на улице Первомайской в Великих Луках

Спортивные тренажёры начали устанавливать во дворе дома №3 на улице Первомайской в Великих Луках. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил заместитель главы города Сергей Гусев.

Фото: Сергей Гусев / «ВКонтакте»

«Во дворе дома на Первомайской, 3 началась установка уличных тренажёров. Работы ведутся силами управляющей компании "Город на Ловати"», - рассказал Сергей Гусев.

Он уточнил, что установка тренажёров стала возможна благодаря победе активных великолучан в составе территориального общественного самоуправления «Центральный» в региональном конкурсе грантов в этом году.