Спорт

Волейболисты псковской «Бригантины» стали третьими на турнире в Карелии

Воспитанники псковской спортивной школы «Бригантина» заняли третье место на XIX традиционном Межрегиональном турнире по волейболу, посвящённому памяти тренера Владимира Наумова. Соревнования прошли в городе Кондопога Республики Карелия с 21 по 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото: спортивная школа «Бригантина»

Турнир проводили среди юношей 2010-2011 годов рождения. В соревнованиях приняли участие шесть команд из республики Карелия, Санкт-Петербурга и Пскова.

Псков представляли воспитанники спортшколы «Бригантина» под руководством тренера Сергея Иванова. Псковичам удалось завоевать бронзовые медали, лучшим игроком признан Кирилл Виговский.

Первое место заняла команда из Петрозаводска, вторыми стали волейболисты из Санкт-Петербурга.