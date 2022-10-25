Спорт

Великолучане получили медали на турнире по ММА в Рязани

Спортсмены из Великих Лук заняли призовые места на турнире по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти мастера спорта, кавалера ордена Мужества Александра Тарасюка в Рязани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество - Псковская область»

Соревнования проходили 22-23 октября, в них приняли участие более 300 спортсменов из 16 регионов страны. Псковскую область там представляли спортсмены Псковской областной федерации СБЕ ММА, воспитанники КСЕ «Отечество - Псковская область», учащиеся спортшколы олимпийского резерва « Экспресс», бойцы Центра «ММА» из города Великие Луки.

По результатам соревнований великолучанка Варвара Васильева заняла первое место, серебряные медали получили Кирилл Щелкунов, Регина Рюй и Кирилл Афиногенов. Третье место занял Артём Стрелков.

«Поздравляем ребят с победой и желаем новых высот! Отдельно хочется поздравить девушек, молодцы!» - заметил Олег Лаптев.

Тренерский состав: Андрей Ткаченко, Павел Ершов, Андрей Тимофеев.