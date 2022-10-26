Великолучане стали призерами турнира Московской области по самбо

Турнир Московской области, приуроченный ко Всероссийскому Дню самбо, прошел 23 октября в городе Королёв. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.
Фото здесь и далее: Олег Лаптев
В соревнованиях приняли участие самбисты из разных регионов России. Город Великие Луки представляли воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КС «Отечество - Псковская область».
По результатам соревнований:
«Стоит отметить, что Дарья одержала несколько побед сразу на 2 турнирах по самбо, хотя спортивный сезон только а самом разгаре! Я искренне поздравляю спортсменов с победой! И отдельно поздравляю Дарью! Это отличный результат! Желаю только новых побед а этом сезоне!» – отметил Олег Лаптев.
Тренируется спортсменка под руководством Евгения Мишанова.