Спорт

Великолучане стали призерами турнира Московской области по самбо

Турнир Московской области, приуроченный ко Всероссийскому Дню самбо, прошел 23 октября в городе Королёв. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: Олег Лаптев

В соревнованиях приняли участие самбисты из разных регионов России. Город Великие Луки представляли воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КС «Отечество - Псковская область».

По результатам соревнований:

Дарья Прокошенко заняла 1 место в весовой категории до 43 килограмм,

Кирилл Фокин занял 2 место в весовой категории до 46 килограмм,

Кодин Маркдо занял 3 место в весовой категории до 50 килограмм.

«Стоит отметить, что Дарья одержала несколько побед сразу на 2 турнирах по самбо, хотя спортивный сезон только а самом разгаре! Я искренне поздравляю спортсменов с победой! И отдельно поздравляю Дарью! Это отличный результат! Желаю только новых побед а этом сезоне!» – отметил Олег Лаптев.

Тренируется спортсменка под руководством Евгения Мишанова.