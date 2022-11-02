Спорт

Чемпионат Псковской области по быстрым шахматам прошёл в Опочке

Чемпионат Псковской области по быстрым шахматам имени Александра Игнатьева прошёл в Опочке. Мероприятие прошло в гимназии имени А. Д. Петрова.

Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

В чемпионате приняли участие около 40 шахматистов из Пскова, Великих Лук, Острова, Пыталово, Красногородска и Куньи, сообщает газета «Красный маяк».

Приветствуя игроков, председатель Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов отметил, что проведение турниров на Родине шахматиста Александра Петрова стало уже доброй традицией.

В свою очередь, директор гимназии Юрий Богашев выразил шахматистам слова признательности за доверие в организации и проведении областного турнира. Также успехов и будущих побед пожелал первый заместитель главы района Виктор Александров.

По итогам блица победил одержал шахматист из Великих Лук Валентин Власов. Второе место занял пскович Олег Малахов, третье - великолучанин Максим Трефилов.