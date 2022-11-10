Спорт

Zaga-Game в Пскове. ВИДЕО

Арена виртуальной реальности Zaga-Game теперь в Пскове. 5 ноября она грандиозно открылась в ТРК «Акваполис». Чем уникальна площадка, в каких мирах, воссозданных при помощи самых современных компьютерных технологий, теперь могут побывать горожане и как партнеры проекта Александр Дмитриев и Виктор Алексеев планируют развивать в регионе фиджитал-спорт – в нашем видеорепортаже.

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Арена виртуальной реальности Zaga-Game работает 7 дней в неделю с 10:00 до 22:00 в ТРК «Акваполис», 2 этаж.

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