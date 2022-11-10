Спорт

Определена дата проведения командного чемпионата Псковской области по шахматам

Чемпионат Псковской области по шахматам среди сборных команд районов и городов пройдёт в Пскове с 10 по 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе федерации шахмат Псковской области.

Соревнования входят в состав спортивных мероприятий областного смотра-конкурса для выделения субсидий на развитие спорта в муниципальных образованиях.

Турнир проводится для популяризации и развития шахмат на командной основе между муниципальными образованиями региона, для организации досуга среди взрослых и детей, повышения профессионального уровня шахматистов Псковской области и обсчета международного и российского рейтинга, выполнения спортивных разрядов.

«Состав команды - 5 спортсменов: двое мужчин, одна женщина, юноша и девушка не старше 2004 г. р. Женщина (юниор) может замещать мужчин на мужских досках. В ходе турнира изменение мест в заявке команды после подтверждения регистрации запрещено», - рассказали в федерации шахмат.