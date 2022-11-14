Спорт

Великолучане привезли медали с турнира по кикбоксингу

Спортсмены из Псковской области завоевали медали на традиционном турнире по кикбоксингу «XXIV Кубок Петра» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: Олег Лаптев

Соревнования проходили с 10 по 13 ноября. Турнир собрал сильных спортсменов с разных регионов России, на нём были представлены города Москва, Санкт-Петербург, Нальчик, Ульяновск, Кингисепп, Калининград, Нижнекамск, Великий Новгород, Псков, Великие Луки.

Регион на мероприятии представили спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», спортивного клуба «Витязь».

По итогам соревнований золотую медаль завоевал Максим Волченков, вторые места достались Андрею Севастьянову (провёл три поединка не в своей весовой категории, в финале уступил победителю первенства России по кикбоксингу 2022 года), Андрею Щепетову (провёл два поединка, в финале уступил финалисту первенства России по кикбоксингу 2022 года) и Даниилу Речкину (два поединка, до победы не хватило одного балла). Бронзовые награды получили Анастасия Павлова и Егор Шедько.

Тренирует спортсменов С. А. Москалев.