Великолучанин одержал победу на Всероссийских соревнованиях по самбо в Смоленске

Великолучанин Павел Амбросов завоевал «золото» на Всероссийских соревнованиях по самбо памяти Максакова в Смоленске, сообщили Псковской Ленте Новостей в Министерстве спорта Псковской области.

Фото: Министерство спорта Псковской области

Турнир прошёл в Смоленске 23 мая с участием сборной команды Псковской области. Юноша из Великих Лук Павел Амбросов одержал победу в весовой категории 46 килограмм. 

Серебряными призёрами стали псковичи Александра Прокофьева (весовая категория 51 килограмм) и Константин Павлушин (весовая категория 50 килограмм).

Бронзовые медали завоевали достались спортсменам из Великих Лук: Марине Васильевой (весовая категория 34 килограмм), Александру Королюку (весовая категория 46 килограмм) и Артему Варфоломееву  (весовая категория 65 килограмм).

