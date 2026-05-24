Футболист Артем Дзюба продолжит спортивную карьеру

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба продолжит спортивную карьеру. Об этом он заявил журналистам.

Ранее стало известно, что спортсмен покинул тольяттинский футбольный клуб «Акрон».

«Продолжу карьеру в России. В "Родине"? Нет», — сказал футболист, отвечая на вопрос ТАСС.

Артему Дзюбе 37 лет. За «Акрон» он выступал с сентября 2024 года. Футболист начал карьеру в московском «Спартаке», позднее играл за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор», столичный «Локомотив» и петербургский «Зенит», с которым четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды — кубок страны.

Нападающий является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (248 голов), сборной России (31 гол) и Российской премьер-лиги (177).

