Спорт

Псковские спортсменки привезли 10 медалей с фестиваля-конкурса «На высоте»

Псковские спортсменки привезли 10 медалей с фестиваля-конкурса «На высоте», который проходил в городе Сосновый Бор Ленинградской области в минувшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер девушек.

Псковички принимали участие в мероприятии первый раз. Заявка на участие в этих соревнованиях была подана ещё летом, и именно с этого момента началась активная подготовка к ним команды Viki Sport под руководством тренера Виктории Трениной.

В итоге, помимо уже опытных участников соревнований, впервые участие в них приняли две спортсменки. Тренировки они посещали в школе танцев Dance Family в Пскове.

Победительницами конкурса-фестиваля стали Олеся Султанова (Artistic Pole, начинающие, 7-9 лет), Диана Калачёва (Artistic Pole, начинающие, 10-13 лет), Алиса Андреева (Artistic Pole, любители, 10-13 лет), Ксения Васильева (Artistic Pole, профессионалы, 14-17 лет), Лариса Васильева (Artistic Pole, 35+), Ксения Васильева, Екатерина Харитонова (дуэты).

Второе место получила Алина Румянцева (Artistic Hoop, профессионалы, 14-17 лет), третьи - Дарья Вырвич (Artistic Pole, продолжающие А, 10-13 лет) и Валерия Тимофеева (Artistic Pole, профессионалы, 10-13 лет).