Спорт

«Ледяной заплыв» впервые устроят в Пскове

Открытые областные соревнования по зимнему плаванию «Ледяной заплыв» впервые проведут в Пскове 3 декабря. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил пловец Марк Мордовцев.

«Мы приглашаем к участию искателей новых ощущений, моржей всех уровней подготовки. Короткая дистанция в соревнованиях по зимнему плаванию – 25 метров – под силу любому. Главное – преодолеть свой страх перед холодной водой! Наградой каждому станут: потрясающие эмоции, фирменная медаль участника, красочный диплом с личным временем, укрепление иммунитета, +100 к самооценке и незабываемые фотографии на фоне главных достопримечательностей города Пскова», - рассказал о мероприятии Марк Мордовцев.

Программа соревнований:

10.00 - 10.40 – мандатная комиссия;

11:00 – построение участников;

11:15 – старт 25 м (вольный стиль);

12:30 - церемония награждения.

Адрес: город Псков, улица Воеводы Шульского, дом №9 (Гребная база спортивной школы олимпийского резерва «Ника»).