Спорт

82-летний великолучанин взял два призовых места на Кубке России по плаванию

82-летний великолучанин Анатолий Зражва взял два призовых места по итогам участия в XXIX Кубке России по плаванию в категории «Мастерс». Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

Среди спортсменов 80-84 лет Анатолий Зражва финишировал вторым в плавании на спине на дистанции 200 метров. А в плавании на спине на дистанции 100 метров стал третьим.

Всего же за победу в состязаниях, которые проходили в Саранске, боролись более 800 спортсменов от 25 до 94 лет.

«Великолучанин регулярно принимает результативное участие в соревнованиях по плаванию разного уровня. В его копилке множество наград. Анатолий Иванович показывает отличный пример активного и здорового образа жизни. Поздравляю его с завоеванными наградами и желаю крепкого здоровья и новых спортивных достижений! Горжусь своим земляком!» – отметил парламентарий.

Напомним, в 2020 году он стал победителем XXVII открытого Кубка России по плаванию в категории «Мастерс» в возрастной категории 80-84 года