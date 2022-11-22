Спорт

Спортивная зона для маломобильных граждан появится в Великих Луках

Спортивная зона для сдачи ГТО и занятий маломобильных граждан появятся в Великих Луках. Об этом рассказала депутат Псковского областного Собрания по округу №5, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Татьяна Фомченкова в программе «Гайд-парк» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас есть такое направление работы, как инициативное бюджетирование. Летом 2021 года была подана заявка, которая выиграла конкурсные процедуры, на создание в одном из дворов на месте старой хоккейной площадки спортивной зоны для сдачи ГТО и, самое главное, для занятия спортом маломобильных граждан», - рассказала депутат.

Площадка уже подготовлена. Закуплено 26 элементов, до конца 2022 года планируется все их установить. Татьяна Фомченкова отметила, что это уникальная для Великих Лук площадка, так как площадок для занятий спортом для маломобильных граждан в городе пока нет в открытом доступе, что, по её словам, является огромной проблемой Великих Лук. «Вот то, что хочется развивать в городе ради жизни, ради будущей долгой и счастливой жизни в городе и России», - отметила она.

Депутат также добавила, что в Великих Луках планируют построить большую и современную площадку для выгула собак.