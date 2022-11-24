Спорт

Псковская шахматистка выиграла этап Детского кубка России в Московской области

Традиционный шахматный фестиваль «Коломенская верста» в этом году прошел в 13-й раз. 339 шахматистов из 22 регионов России приняли участие в соревнованиях по шахматам в Зимнем саду Конькобежного центра Московской области «Коломна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе федерации шахмат Псковской области.

Фото: Федерация шахмат Псковской области

В программу фестиваля вошли: опен-турнир, этап Детского кубка России, соревнование Московской области по блицу и рапиду, а также областной судейский семинар, в котором прошли аттестацию 14 спортивных судей.

Победителем этапа Детского кубка России среди девушек до 15 лет стала шахматистка из Псковской области, кандидат в мастера спорта России Эвелина Галаханова. По итогам выступлений она стала единоличным лидером, набрав 5,5 очков из 7 возможных.

По итогам выступлений в 2022 году Эвелина Галаханова примет участие в финале детского Кубка России по шахматам.