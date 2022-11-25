Спорт

Финал спартакиады «Твой выбор» состоялся в Пскове

Финальный этап спартакиады «Твой выбор» прошел сегодня в Пскове. На базе спортивного комплекса «Олимп» четыре команды подростков сразились в игре по мини-футболу. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Призовое место у команды Невельского района. Третье почетное место заняли школьники Дедовичевского района. Серебро у ребят из Печор. Победители – команда Островского района.

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров Спартакиады приняли участие заместитель начальника Управления МВД России по Псковской области полковник полиции Александр Никульников, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и заместитель руководителя аппарата Правительства Псковской области Дмитрий Иванов.

Всех участников спортивного праздника ждали кубки, медали, дипломы, сладкие призы и памятные подарки.

Организаторами проведения Спартакиады выступают управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области, правительство Псковской области, комитет по спорту Псковской области, комитет по образованию Псковской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковской области.