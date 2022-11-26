Спорт

Городской чемпионат по баскетболу завершился в Пскове

Чемпионат города по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди юношей завершился в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Соревнования проходили с 9 по 21 ноября в рамках городской Спартакиады обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пскова «Школьные игры» в 2022-2023 учебном году.

Всего в турнире приняло участие порядка 200 учеников из 15 общеобразовательных школ города Пскова.

По результатам соревнований победу одержала команда лицея «Развитие». Второе место заняли ученики многопрофильного правового лицея №8, третье – команда Псковской инженерно-лингвистической гимназии.