Спорт

ФК «Псков» выступит в турнире на призы полпреда России в СЗФО

Традиционный зимний турнир по футболу на призы полномочного представителя президента России в СЗФО пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 20 февраля 2023 года. Об этом сообщается на сайте Региональной общественной организации «Объединение федераций футбола «Северо-Запад».

Фото: ОФФ «Северо-Запад»

Местом проведения 24-го розыгрыша соревнования станет Дворец спортивных игр «Зенит». Участие в турнире уже подтвердили петербургские «Динамо» и «Ядро», выступающие во Второй лиге, а также ФК «Псков», серебряный призер чемпионата СЗФО.

Все три клуба были полуфиналистами прошлогоднего турнира на призы полпреда. «Динамо-СПб» уступило в финале «Звезде» (0:4), а «Ядро» в матче за бронзу обыграло «Псков» со счетом 2:0.

В предстоящем турнире сыграют от шести до восьми команд. Ожидается участие как профессиональных клубов, так и сильнейших любительских коллективов Северо-Запада. Каждая из команд проведет пять игр, а продолжительность матчей — в зависимости от числа участников — составит 2 тайма по 40 или по 45 минут.