Спорт

Великолучане стали призёрами турнира по кикбоксингу в московской Балашихе

Спортсмены из Псковской области стали призёрами межрегионального турнира по кикбоксингу «Золотая перчатка», который проходил в городе Балашихе Московской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество - Псковская область»

В соревнованиях приняли участие 367 спортсменов из восьми регионов России. Несмотря на высокий уровень соревнований и большую конкуренцию (от 6 до 24 человек в весовых и возрастных категориях), спортсмены клуба «Авангард», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» сумели занять призовые места.

Вторые места смогли получить Александр Лавчиновский, Даниил Алексеев и Егор Глушанов. Также Егор Глушанов получил приз за лучшую технику.

Бронзовые медали завоевали Артём Урбан и Руслан Шаров.

Тренирует спортсменов Георгий Кунгурцев.