Спорт

Определены победители чемпионата Пскова по баскетболу среди девушек

Завершился Чемпионат города по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди девушек в Пскове. Соревнования проходили в рамках городской Спартакиады обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пскова «Школьные игры» в 2022-2023 учебном году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Всего в турнире приняло участие порядка 60 учеников из общеобразовательных школ города Пскова.

По результатам соревнований победителем стала команда Погранично-таможенно-правового лицея. Второе место заняли девушки из Многопрофильного правового лицея №8, третье место получила команда Псковской инженерно-лингвистической гимназии.