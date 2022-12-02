Спорт

Четыре спортивных мероприятия пройдут в Пскове в выходные

Четыре спортивных мероприятия пройдут в Пскове 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: администрация города Пскова

3 декабря в УСК «Олимп» (улица Балтийская, 11) состоится Чемпионат и Первенство города Пскова по карате WKF 2022. Участниками станут спортсмены, представляющие физкультурно-спортивные организации города Пскова и приглашенные организации.

В Корытово 3 декабря пройдет Чемпионат и Первенство города Пскова по спортивному ориентированию в заданном направлении «Открытие зимнего сезона». К участию в соревнованиях приглашают учащихся общеобразовательных учреждений, жителей города Пскова, спортсменов Псковской области и регионов России в разных возрастных категориях.

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова на улице Профсоюзной, 2 в эти выходные пройдут два турнира: 3 декабря - I этап Кубка Пскова 2023 года по блицу, 4 декабря - I этап Кубка Пскова 2023 года по быстрым шахматам. Соревнования посвящены Международному Дню инвалидов.