Спорт

В Пскове началось производство спортивного инвентаря и экипировки

В Пскове началось производство спортивного инвентаря и экипировки.. Об этом сообщается в группе «Street workout Pskov» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Street workout Pskov

«Псковское производство является молодым, но уже успешно зарекомендовало себя в Псковской области и в СЗФО, изготовив большое количество малых и крупных воркаут комплексов под ключ, как мы видим, пользующихся спросом среди населения», - написали в группе.

Кроме того, на сайте производства можно увидеть карту с расположением всех воркаут площадок, которая будет пополняться, чтобы местные жители и гости Псковской области (любители тренировок на открытых площадках) могли посмотреть ближайшую площадку, в целях проведения тренировки.

Кроме того, на интернет платформе будет публиковаться информация о местных воркаут сообществах, их контакты для проведения совместных тренировок, спортивные статьи, новости и многое другое.

Проект реализован в рамках государственного, общественного, спортивного и коммерческого партнерства при поддержке: Псковской региональной спортивной общественной организации Воркаута Псковской области, Правительства Псковской области.