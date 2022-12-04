Спорт

Псковские депутаты сыграли в бочче в Центре лечебной педагогики

Депутаты Псковского областного Собрания сыграли в бочче в Центре лечебной педагогики. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя регионального парламента Виктор Остренко.

Фото здесь и далее: Виктор Остренко / «ВКонтакте»

«Каждый раз, побывав в гостях у ребят, которые проходят обучение в Центре лечебной педагогики, остаются тёплые чувства на душе и сердце. Сегодня мы с коллегами из Собрания Игорем Дитрихом, Юрием Сорокиным, Алексеем Севастьяновым, Арменом Мнацаканяном, Андреем Козловым были приглашены для знакомства с новой игрой, которая является паралимпийским видом спорта, а также применяется в работе Центра, - бочче», - рассказал Виктор Остренко.

Бочче - спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу, имеющих общие истоки в античных играх, распространенных на территории Римской империи.

Депутаты познакомились с правилами и сыграли с воспитанниками Центра партию.

«В каждой команде были и взрослые, и дети. Мы различались как возрастом и опытом, так и ростом и физическими способностями, но игра нас сближала и делала сильными, несмотря ни на какие ограничения», - заметил Виктор Остренко.

Виктор Остренко поблагодарил коллектив Центра лечебной педагогики и директора учреждения Андрея Царёва за приглашение и ежедневный труд.