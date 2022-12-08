Спорт

Псковичей приглашают на первый лыжный старт на Соколихе

Первый лыжный старт проведут на стадионе горы Соколихи под Псковом 10 декабря. Об этом сообщается в группе «Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Зима показывает себя во всей красе! Снега много, температура комфортная, лыжники заряжены. У всех уже есть свой багаж по вкатке. Пришло время стартануть. Проверить, кто на что готов», – пояснили в сообществе.

Организаторы отметили, что дистанция универсальная (экспериментальная), в таком формате проводится впервые. Рассчитана на участников разного уровня подготовки.

Приглашаются все желающие.

Регистрация участников завершится в 10:00. Победителей и призеров наградят призами.