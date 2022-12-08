Спорт

Первенство Псковской области по дзюдо состоялось в Великих Луках

Первенство Псковской области по дзюдо среди спортсменов до 13-15 лет состоялось в Великих Луках 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

Спортсмены клуба единоборств «Спортивное единство» получили 22 медали, из которых 11 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.

Результаты первенства по дзюдо среди юношей 2009-2010 годов рождения:

Дмитрий Нынык (42 кг) - 1 место (тренер Б. О. Абдурахманов);

Константин Кулаков (46 кг) - 1 место (тренеры В. Н. Елькин, А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев);

Никита Рендаков (50 кг) - 1 место (тренеры В. Н. Елькин, А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев);

Егор Мельник (55 кг) - 1 место (тренеры В. Н. Елькин, А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев);

Николай Афанасьев (66 кг) - 1 место (тренеры В. Н. Елькин, А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев);

Никита Пономарев (46 кг) - 2 место (тренеры В. Н. Елькин, А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев);

Матвей Степанов (55 кг) - 2 место (тренеры В. Н. Елькин, А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев);

Макар Тимофеев (60 кг) - 2 место (тренеры В. Н. Елькин, А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев);

Дмитрий Политыко (50 кг) - 3 место (тренеры Б. О. Абдурахманов, А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев).

Результаты первенства по дзюдо среди девушек 2009-2010 годов рождения:

Феврония Андреева (48 кг) - 2 место (тренеры В. Н. Елькин, А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев);

Анна Бакчеева (44 кг) - 3 место (тренер М. Н. Савеленко);

Василиса Васильева (48 кг) - 3 место (тренер Н. А. Васильев).

Результаты первенства по дзюдо среди юношей 2011-2012 годов рождения:

Дмитрий Кудренко (42 кг) - 1 место (тренеры В. Н. Елькин, А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев);

Артём Муравьев (50 кг) - 1 место (тренер Б. О. Абдурахманов);

Глеб Громов (55 кг) - 1 место (тренер М. Н. Савеленко);

Платон Захаров (60 кг) - 2 место (тренеры В. Н. Елькин, А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев);

Владислав Павлов (42 кг) - 3 место (тренер Н. А. Васильев);

Демид Сдобнов (46 кг) - 3 место (тренер Н. А. Васильев);

Борис Корнеев (60 кг) - 3 место (тренеры В. Н. Елькин, А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев).

Результаты первенства по дзюдо среди девушек 2011-2012 годов рождения:

Елизавета Тимофеева (28 кг) - 1 место (тренер М. Н. Савеленко);

Василиса Андреева (36 кг) - 1 место (тренеры В. Н. Елькин, А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев);

Елизавета Семакина (57 кг) - 1 место (тренер М. Н. Савеленко).

16 спортсменов клуба единоборств «Спортивное единство», занявшие первые и вторые места, получили путевки на первенство СЗФО по дзюдо до 13 и до 15 лет, которое пройдёт в 2023 году.