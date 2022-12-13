Спорт

Ледовые катки в Пскове: есть и бесплатные

В Пскове заработали катки. Каждая ледовая площадка привлекает посетителей по-своему. У одних бесплатный вход, у других безлимитный билет, третьи закупили новые прокатные коньки, четвертые поставили опоры для начинающих и выдают еще и лыжи. Псковская Лента Новостей выяснила, где и на каких условиях этой зимой псковичи могут расчертить лед острыми лезвиями.

Летний сад

«Любителей зимнего отдыха на свежем воздухе ждет большая ледовая площадка, бесплатный теплый гардероб, прокат и заточка коньков», - так на каток в Летнем саду пригласил жителей глава Пскова Борис Елкин.

Адрес. Октябрьский пр., 34

Режим работы. Понедельник-четверг 15:00-21:30, пятница 15:00-22:00, суббота 11:00-22:00, воскресенье 11:00-21:30.

Цена. Входной билет безлимитный, в будние дни - 130 рублей, в выходные и праздники - 150 рублей, дети до 7 лет и многодетные - 100 рублей.

Заточка коньков - 200 рублей, работает с 16:00 до закрытия.

Прокат коньков за один час - 100 рублей.

Детская опора-держатель против падений - 100 рублей, безлимит.

Прокат только под залог: 1500 рублей или документ.

«Айсберг»

«Сделали опоры для начинающих, подойдут под любой рост и даже взрослым. Прокат опор бесплатно, - своей киллер-фичей заманивает «Айсберг». - Конструкция помогает не падать и держаться на льду».

Адрес. Ул. Яна Райниса, 55 (напротив лыжной базы).

Режим работы. По рабочим дням 16:00-22:00, в выходные 11:00-22:00.

Цена. Проход безлимитный, дети до 7 лет - 100 рублей, остальные - 150 рублей.

Прокат коньков или хоккейной клюшки: 1 час - 150 рублей, 2 часа - 250 рублей.

Заточка коньков - 200 рублей.

Залог за коньки - 1500 рублей, за клюшку - 1000 рублей.

Опоры для детей и взрослых - бесплатно.

Прокат лыж: 1 час - 300 рублей, 2 часа - 500 рублей, сутки - 700 рублей.

«Каток на Запсковье»

Музыкальное сопровождение, вечернее освещение, цветной лазер, бесплатный держатель, детские двухполозные коньки и парковка - вот то, чем старается привлечь отдыхающих «Каток на Запсковье».

Адрес. Ул. Труда, 40 (теннисные корты). Вход со стороны сквера Пограничников.

Режим работы. В будни 16:00-22:00, в выходные 12:00-22:00.

Цена. Входной билет безлимитный, дошкольники - 100 рублей, остальные - 150 рублей.

Прокат коньков - 200 рублей, без ограничения по времени.

Заточка коньков - 200 рублей.

Залог за прокат: 1000 рублей или документ.

Тёплая раздевалка. Есть гардероб - 50 рублей.

Ледовый дворец

«Спешим сообщить, что недавно в наш пункт проката поступили новенькие коньки! - похвастался недавно в соцсетях Ледовый дворец. - Более 30 пар профессионально заточены и ждут сеансов массового катания!»

Адрес. Борисовичи, 1.

Режим работы. «Ждём вас каждые выходные», - эта фраза в сообществе «Ледовый дворец в Пскове» в соцсети «ВКонтакте» максимально подробно описывает время, выделенное на массовое катание. Каждый выходной день на него отводят два сеанса между тренировками и соревнованиями. Точное время отличается в разные недели, график публикуется в соцсетях перед выходными.

Цена. Дети до 15 лет - 140 рублей, остальные 270.

Прокат коньков. Детские - 110 рублей, взрослые - 130 рублей.

Заточка коньков. Новые - 220 рублей, повторная - 170 рублей.

В пункте проката надо оставить в залог любой документ (кроме паспорта), подтверждающий личность.

Спортивная коробка у новостроек в Родине

На выходных управляющая компания «ПсковЖилСервис» начала заливать каток на своей территории, рассказал Псковской Ленте Новостей директор организации Андрей Тарасов. Со дня на день лед будет окончательного готов.

Адрес. Рядом с домом по ул. Владимирской, 5б.

Режим работы. Время на ледовой площадке разделят между хоккеистами и праздно катающимися. Точный график повесят на самой коробке и в сообществе «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» «ВКонтакте».

Цена. Вход бесплатный.

Проката коньков нет.

Каток у Троицкого моста

Настоящий фурор среди горожан в прошлом году произвело открытие бесплатного катка рядом с Троицким мостом. Такой же каток был залит на «Машиностроителе», но в этом году этот стадион, как и «747», пока безо льда. А в Финском парке каток будет готов на этой неделе, о чем сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Будет новое ограждение с гирляндами, видеонаблюдение, новая звуковая аппаратура с колонками, отапливаемый модуль для проката. Возле него будут установлены палатки с кофе и фуд-траки с едой», - рассказал глава региона.

Адрес. У Троицкого моста через Пскову.

Режим работы. С 12:00 до 22:00 без выходных.

Цена. Вход бесплатный.

Прокат коньков - 150 рублей, прокат детской опоры для катания - 100 рублей.

«Снегопад»

Говоря о зимних забавах, нельзя обойти стороной работу центра «Снегопад» на другом краю Финского парка

«Склон подготовлен, оборудование отлажено, снега много! Работает подъемник, обучение основам катания. Прокат ватрушек по специальной трассе (со своими ватрушками, санками нельзя), вечернее освещение, музыкальное сопровождение. Склон отборонили, ватрушечные трассы раскатали!» - на днях администрация комплекса обрадовала любителей ватрушек и сноубордов.

Адрес. Ул. Гоголя, 52а.

Режим работы. В будни 15:00- 22:00, в выходные и праздники 11:00-22:00.

Цена. Будние/выходные за 1 час. Аренда ватрушки с подъемником - 500/600 рублей. Аренда горнолыжного снаряжения с подъемником - 700/800 рублей. Аренда сноуборд-снаряжения с подъемником - 700/800 рублей. Аренда подъемника - 400/500 рублей. Услуги инструктора - 300 рублей. Аренду можно оформить на полчаса.

Залог за прокат оборудования: документ, удостоверяющий личность.

Валентина Семенова