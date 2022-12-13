Спорт

Чемпионат области по шахматам прошёл в Пскове

Чемпионат области среди команд муниципальных районов и городов прошел в Пскове и закрыл спортивной шахматный календарь 2022 года, утверждённый областным комитетом по спорту и региональной спортивной Федерацией шахмат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

В чемпионате области приняли участие 14 сборных команд муниципальных образований Псковской области: Бежаницкий, Великолукский, Куньинский, Новоржевский, Новосокольнический, Опочецкий, Островский, Печорский, Плюсский, Псковский, Пыталовский, Стругокрасненский районы, а также города Великие Луки и Псков. В составе каждой команды играли трое взрослых (двое мужчин и одна женщина) и двое юных шахматистов (парень и девушка). Соревнования зарегистрировали в ФИДЕ и ФШР для обсчета международного и российского шахматного рейтинга.

Третье место заняла команда Псковского района. Второе — команда Пскова. Чемпионом области стала команда города Великие Луки, за команду которых выступали: Валентин Власов, Максим Трефилов, Светлана Григорьева, Кирилл Титов и Екатерина Арламова.

Данные соревнования входят в перечень спортивных мероприятий областного смотра-конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Псковской области. Организаторами турнира выступили областная федерация шахмат и региональный центр шахматного образования и спорта при поддержке комитета по спорту Псковской области. Обслуживала чемпионат области бригада судей в составе: международного арбитра Дмитрия Шахова, судей первой категории Александра Шпака и Андрея Лилейкина, а также судьи второй категории Сергея Арефьева.