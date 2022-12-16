Спорт

Каток открывается в Финском парке Пскова

Каток открывается в Финском парке Пскова сегодня, 17 декабря. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В прошлом году эта площадка очень полюбилась псковичам и гостям нашего города, побила все рекорды по посещаемости. В этом году мы вместе с Б. А. Елкиным (главой Пскова - ред.) и городской командой постарались ее улучшить. Здесь появилось обновлённое ограждение, видеонаблюдение, отапливаемый модуль для проката и новые прокатные коньки разных размеров. Новогоднюю атмосферу создают гирлянды и музыкальное сопровождение. Также здесь будут работать палатки с горячими напитками и фуд-траки с едой», - отметил губернатор.

Посещение катка остаётся бесплатным. Желающие смогут взять на прокат коньки и детские опоры. Каток будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00 при благоприятных погодных условиях.