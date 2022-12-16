Спорт

Каток открылся в Финском парке Пскова

Каток открылся в Финском парке Пскова сегодня, 17 декабря. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Бориса Елкина

«В прошлом году эта площадка очень полюбилась псковичам и била все рекорды по посещаемости. В этом году мы постарались ее улучшить. Здесь появилось новое ограждение, видеонаблюдение, отапливаемый модуль для проката коньков, новые прокатные коньки разных размеров. Новогоднюю атмосферу создают гирлянды и музыкальное сопровождение на новой звуковой аппаратуре. Для удобства посетителей на территории катка будут работать палатки с горячими напитками и фудтраки с едой», - отметил он.

Посещение катка также остается бесплатным. Желающие смогут взять на прокат коньки и детские опоры для катания. Каток будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00 при благоприятных погодных условиях.

«Катайтесь на здоровье!» - пригласил Борис Елкин.