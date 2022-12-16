Команда псковских спортсменок привезла 11 медалей с Международного турнира по воздушной гимнастике в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель спортивного клуба GYM_KOLOSKOVA.
Фото: Диана Крикун
Спортсменки представили номера на пилоне и воздушном кольце. Спортсменки показали высокий уровень владения снарядами и доказали, что они достойны стоять на пьедестале. Также, тренер спортсменок Колоскова Софья получила командный кубок и благодарность за высокий уровень подготовки спортсменов.
Результаты соревнований:
- Крикун Анастасия, Pole Sport, юниоры 15-17 лет (любители) 1 место
- Колоскова Софья, Pole Sport, юниоры 15-17 лет (профессионалы) 1 место
- Васильева Вероника, Pole Dance, дети 6-9 лет (начинающие) 1 место
- Николаева Виктория, Pole Dance, дети 13-14 лет (начинающие) 1 место
- Бирюкова Алла, Pole Dance, юниоры 15-17 (начинающие) 1 место
- Калинина Виктория, Pole Dance, дети 6-9 лет (профессионалы) 1 место
- Колоскова Софья, Pole Dance, юниоры 15-17 лет, (профессионалы) 1 место
- Иванова Екатерина, Pole Dance, юниоры 15-17 лет (любители) 2 место
- Федотова Виктория, Pole Dance, взрослые 18-29 лет (любители) 2 место
- Крикун Диана, Pole Dance, юниоры 15-17 лет (любители) 3 место
- Калинина Виктория, Artistic Hoop, дети 6-9 лети (начинающие) 3 место.