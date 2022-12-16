Спорт

Команда псковских спортсменок привезла 11 медалей с Международного турнира по воздушной гимнастике

Команда псковских спортсменок привезла 11 медалей с Международного турнира по воздушной гимнастике в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель спортивного клуба GYM_KOLOSKOVA.

Фото: Диана Крикун

Спортсменки представили номера на пилоне и воздушном кольце. Спортсменки показали высокий уровень владения снарядами и доказали, что они достойны стоять на пьедестале. Также, тренер спортсменок Колоскова Софья получила командный кубок и благодарность за высокий уровень подготовки спортсменов.

Результаты соревнований: