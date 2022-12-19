Спорт

Первый этап кубка Псковской области по лыжным гонкам состоится 5 января

Открытое первенство Невельского района - первый этап кубка Псковской области по лыжным гонкам - состоится 5 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации лыжных гонок региона.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

«Уважаемые любители лыжного спорта! Приглашаем принять участие в открытом первенстве Невельского района - первом этапе кубка Псковской области по лыжным гонкам! Уже 5 января! Соревнования включены в региональный календарный план», - рассказали в спортивной федерации.

Подробности можно узнать по ссылке.