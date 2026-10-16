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Около 150 боксеров из России и Беларуси участвуют в турнире памяти Евгения Клевцова в Великих Луках

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Около 150 спортсменов из разных регионов России и Республики Беларусь принимают участие в турнире по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Евгения Клевцова в Великих Луках. Соревнования проходят с 15 по 18 октября. Об этом сообщил в своем еженедельном обращении глава города Николай Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Мах

В турнире участвуют 35 представителей Великих Лук. Соревнования проходят в Доме спорта имени Евгения Клевцова, расположенном на улице, названной в честь легендарного тренера.

«Для нашего города этот турнир имеет гораздо большее значение, чем просто спортивное событие. Это дань глубокого уважения человеку, который посвятил всю свою жизнь спорту, воспитанию молодёжи и приумножению спортивной славы Великих Лук», — отметил Николай Козловский.

Глава города напомнил, что жизненный путь Евгения Клевцова стал примером силы духа и несгибаемой воли. Пережив тяжёлую болезнь, которая лишила его возможности двигаться, тренер вопреки прогнозам врачей вновь встал на ноги, вернулся на ринг и стал чемпионом.

«Его жизненный путь показывает, что настоящая сила человека заключается не столько в физических возможностях, сколько в способности преодолевать испытания, сохранять веру в себя и несмотря ни на что двигаться вперёд», — подчеркнул Николай Козловский.

За годы тренерской работы Евгений Клевцов подготовил десятки спортсменов-разрядников, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. По словам главы города, он воспитывал в учениках не только спортивные навыки, но и дисциплину, мужество, уважение к сопернику и стойкость.

 

«Дело легендарного тренера живёт и сегодня. Успехи наших боксёров на соревнованиях самого высокого уровня — особая гордость для Великих Лук», — написал Николай Козловский.

В качестве примера преемственности поколений глава города назвал великолучанина Кирилла Коршакова — воспитанника клуба «Отечество» и представителя великолукской школы бокса. С 14 по 28 октября он выступает в составе сборной России на мировом первенстве по боксу.

Также среди продолжателей традиций Клевцова Козловский отметил Виктора Зенкова, Алексея Селеверстова и Сергея Костюченкова. Они сами стали наставниками чемпионов и победителей соревнований различного уровня.

«Великие Луки бережно хранят память о выдающемся тренере, внёсшем огромный вклад в развитие отечественного бокса и воспитание достойных спортсменов», — заключил глава города, пожелав участникам турнира красивых поединков и побед.
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